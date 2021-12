Scatta il Super Green pass. Per chi va al lavoro non cambia nulla. Le novità sono nella vita sociale (Di domenica 5 dicembre 2021) Resterà in vigore fino al 15 gennaio la certificazione rafforzata che spetta solo a vaccinati e guariti dal Covid: è obbligatoria per bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Resterà in vigore fino al 15 gennaio la certificazione rafforzata che spetta solo a vaccinati e guariti dal Covid: è obbligatoria per bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - zazoomblog : Scatta il Super Green pass. Per chi va al lavoro non cambia nulla. Le novità nella vita sociale - #Scatta #Super… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax #ANSA http… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Tutto quello che c'è da sapere sul super green pass dalle regole ai controlli alla durata #ANSA - alessanFERRON : INTRODUZIONE DELLE CASTE SOCIALI IN ITALIA PER OPERA DEI DEMONICRATICI GOVERNANTI. -