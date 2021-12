Scanzi presenta ‘Sfascistoni’: “Meloni e Salvini non rompono con estrema destra per calcolo elettorale. Berlusconi al Colle? Grave se ne parli” (Di domenica 5 dicembre 2021) Matteo Salvini e Giorgio Meloni? “Non sono fascisti, ma restano ambigui nei confronti di quel mondo di estrema destra, senza recidere i legami e senza rompere per calcolo elettorale”. A rivendicarlo è Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, presentando a Roma “Sfascistoni“, nella cornice della rassegna della piccola e media editoria “Più Libri Più Liberi”. “In Italia è evidente come sia mancato un processo di Norimberga. Il nostro Paese non ha mai fatto i conti col fascismo e con la sua memoria storica”, ha spiegato Scanzi nel corso della presentazione. Così in ‘Sfascistoni’ (edito da PaperFirst) il giornalista realizza sia un catalogo, che un manuale. Un catalogo di soggetti politicamente e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Matteoe Giorgio? “Non sono fascisti, ma restano ambigui nei confronti di quel mondo di, senza recidere i legami e senza rompere per”. A rivendicarlo è Andrea, giornalista del Fatto Quotidiano,ndo a Roma “Sfascistoni“, nella cornice della rassegna della piccola e media editoria “Più Libri Più Liberi”. “In Italia è evidente come sia mancato un processo di Norimberga. Il nostro Paese non ha mai fatto i conti col fascismo e con la sua memoria storica”, ha spiegatonel corso dellazione. Così in(edito da PaperFirst) il giornalista realizza sia un catalogo, che un manuale. Un catalogo di soggetti politicamente e ...

