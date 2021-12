Sarri: «Vogliamo dimostrare che siamo meglio rispetto a quanto visto negli ultimi 20 giorni» (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarri è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara dei biancocelesti contro la Sampdoria: le sue parole Maurizio Sarri prima della gara contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole: GARA – «Anche noi siamo chiamati a fare risultato, le corde che si toccano sono quelle dell’orgoglio, dover dimostrare che siamo qualcosa di meglio rispetto a quanto dimostrato negli ultimi 20 giorni». GOL SUBITI – «Pensare di subire i gol di qualche anno fa è impensabile, il calcio è cambiato. Ma ci manca un po’ di ordine, perchè siamo un po’ troppo disordinati e ce lo fanno pagare in modo carissimo». TURNOVER – «Abbiamo giocato 70 ore fa, chiaro che qualcosa si deve ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)è intervenuto ai microfoni di DAZN, prima della gara dei biancocelesti contro la Sampdoria: le sue parole Maurizioprima della gara contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole: GARA – «Anche noichiamati a fare risultato, le corde che si toccano sono quelle dell’orgoglio, doverchequalcosa didimostrato20». GOL SUBITI – «Pensare di subire i gol di qualche anno fa è impensabile, il calcio è cambiato. Ma ci manca un po’ di ordine, perchèun po’ troppo disordinati e ce lo fanno pagare in modo carissimo». TURNOVER – «Abbiamo giocato 70 ore fa, chiaro che qualcosa si deve ...

