Sarri: 'Sono il regista tv di questa Lazio. Non ci alleniamo mai...' (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA - Grande primo tempo della Lazio contro la Sampdoria, il secondo invece, praticamente non giocato. Ma arrivano comunque i tre punti per i biancocelesti, per la seconda volta in stagione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) GENOVA - Grande primo tempo dellacontro la Sampdoria, il secondo invece, praticamente non giocato. Ma arrivano comunque i tre punti per i biancocelesti, per la seconda volta in stagione ...

Advertising

LALAZIOMIA : Sarri: 'Sono il regista tv di questa Lazio. Non ci alleniamo mai...' - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: 16 minuti. Sono bastati 16 minuti da titolare per dimostrare chi debba giocare nel tridente di #Sarri insieme a #Immobi… - milizia_antonio : RT @jerryscottismo: A Roma per molti Mourinho e Sarri sono inadeguati, bolliti e nocivi. Si può discutere tutto e tutti senza però ridicol… - Davide_Battista : #SampLazio oggi abbiano capito solo 2 cose: #Reina e #Anderson fissi in panchina e #Muriqi cementato in tribuna. So… - maurosimo66 : Vittoria meritata grazie ad un primo tempo perfetto. Ora c’è da capire se il merito va al turn over perché 3 partit… -