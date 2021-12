Sarri: «Milinkovic-Savic non ha offeso l’arbitro. Prima dell’espulsione eravamo in tranquillità» (Di domenica 5 dicembre 2021) Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Sampdoria-Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-0- Queste le sue parole Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Sampdoria-Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-0- Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Dopo l’espulsione la partita è cambiata, gli avversari avevano molte più ore di recupero, fino all’espulsione l’abbiamo gestita bene». TRANQUILLITA’ – «Penso che anche l’arbitro non era tranquillo, poteva avere anche un po’ di pazienza in più, un arbitro più esperto non avrebbe agito nella stessa maniera, Milinkovic non l’ha offeso, gli ha detto non hai visto un ca**o, per la trattenuta Prima su di lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Maurizioha parlato nel post partita di Sampdoria-Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-0- Queste le sue parole Maurizioha parlato nel post partita di Sampdoria-Lazio, vinta dai biancocelesti per 3-0- Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PARTITA – «Dopo l’espulsione la partita è cambiata, gli avversari avevano molte più ore di recupero, fino all’espulsione l’abbiamo gestita bene». TRANQUILLITA’ – «Penso che anchenon era tranquillo, poteva avere anche un po’ di pazienza in più, un arbitro più esperto non avrebbe agito nella stessa maniera,non l’ha, gli ha detto non hai visto un ca**o, per la trattenutasu di lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

