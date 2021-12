Sarri: “Milinkovic ha perso la pazienza? Anche l’arbitro, prima era fallo” (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria, focalizzandosi Anche sull’episodio del rosso a Milinkovic-Savic. Queste le sue parole: “Rosso a Milinkovic? Gli ha solo detto: ‘Nell’azione prima non hai visto un c…’. Secondo me aveva Anche ragione, era una lettura semplice. Ha perso la pazienza Sergej, ma Anche l’arbitro”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria, focalizzandosisull’episodio del rosso a-Savic. Queste le sue parole: “Rosso a? Gli ha solo detto: ‘Nell’azionenon hai visto un c…’. Secondo me avevaragione, era una lettura semplice. HalaSergej, ma”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

