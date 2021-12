Sarri ha trovato la chiave: tre cambi per tornare a vincere (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel turno infrasettimanale la Lazio di Maurizio Sarri ha trovato il pareggio 4-4 in una gara folle contro l’Udinese. In generale, non è stato un inizio di stagione sfavillante per i biancocelesti, caratterizzato da tanti alti e bassi. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’allenatore toscano sembrerebbe pronto a fare dei cambi per il match di Genova contro la Sampdoria. Zaccagni Lazio Sarri Sicuramente ci sarà un cambio in porta: Reina, 39 anni ed in calo fisico, potrebbe cedere il posto a Strakosha. Sulla mediana scalpita Basic, che potrebbe giocare al posto di Luis Alberto, a fianco di Milinkovic e Cataldi. Inoltre, Zaccagni molto probabilmente darà il cambio a Felipe Anderson, apparso parecchio in difficoltà nelle ultime uscite. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Nel turno infrasettimanale la Lazio di Mauriziohail pareggio 4-4 in una gara folle contro l’Udinese. In generale, non è stato un inizio di stagione sfavillante per i biancocelesti, caratterizzato da tanti alti e bassi. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’allenatore toscano sembrerebbe pronto a fare deiper il match di Genova contro la Sampdoria. Zaccagni LazioSicuramente ci sarà uno in porta: Reina, 39 anni ed in calo fisico, potrebbe cedere il posto a Strakosha. Sulla mediana scalpita Basic, che potrebbe giocare al posto di Luis Alberto, a fianco di Milinkovic e Cataldi. Inoltre, Zaccagni molto probabilmente darà ilo a Felipe Anderson, apparso parecchio in difficoltà nelle ultime uscite.

