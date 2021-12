Sanremo 2022 | Francesco Monte sbotta dopo aver scoperto che tra i Big in gara c’è anche Ana Mena

(Di domenica 5 dicembre 2021)ha criticato duramente il Festival disaputo che tra i Big inci sarà la cantante spagnola Ana. Ieri sera, Amadeus in qualità di direttore artistico e conduttore diha sciolto le riserve sui nomi dei cantanti che prenderanno parte alla kermesse canora. Sul profilo Instagram de ilMenestrelloh è stata pubblicata la reazione alla notizia dell’ufficializzazione dei cantanti di Anae l’ex tronista ha reagito molto criticamente alla scelta di far partecipare la cantante alladella canzone italiana.contro la partecipazione di Anaa ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - team_world : Elisa, Rkomi, Irama, Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Sangiovanni, Emma, Achille Lauro…un cast eccezionale quello… - la_tally_ : RT @see_lallero: #Sanremo2022 è salvo: Vessicchio c'è - zazoomblog : Sanremo 2022 svelata la rosa ufficiale Big in gara - #Sanremo #svelata #ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Dopo una prima scrematura, il conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival diha lavorato negli ultimi giorni - a quanto si apprende dall'Adnkronos - su una ...Dura reazione di Francesco Monte alla partecipazione di Ana Mena tra i big di. L'annuncio di Amadeus ha fatto gioire la cantate e attrice spagnola, ma l'ex tronista che da tempo ha intrapreso la strada della musica ha sbottato contro un presunto illecito del ...Annunciati i cantanti in gara a Sanremo 2022, i big, e il Festival va subito in testa a tutte le classifiche social. Ecco la lista e i dati ...Festival della Canzone Italia "snaturato" secondo il post di Francesco Monte che stronca la partecipazione di Ana Mena in quanto artista spagnola ...