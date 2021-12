Sanremo 2022 | Amadeus annuncia i nomi dei 22 big in gara

(Di domenica 5 dicembre 2021)hato i Big inal 72° Festival di, in programma dal 1° al 5 febbraio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse è intervenuto questa sera, in due collegamenti, durante l`edizione del Tg1 delle 20.00 per svelare la lista dei cantanti che gareggeranno sul palco del Teatro Ariston.Ecco la lista: Ana Mena (cantante e attrice spagnola), Dargen D`Amico (rapper 41enne con 9 dischi all'attivo), Ditonellapiaga (Margherita Carducci, classe 1997) con Donatella Rettore, Elisa (vincitrice nel 2001 con Luce (Tramonti a nord est), Gianni Morandi, Highsnob (il rapper MIchele Matera) e Hu (Federica Ferraguti, classe 1994, cantante e polistrumentista), La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Massimo Ranieri, Noemi, Sangiovanni (arrivato secondo all'ultima edizione di Amici), ...

Advertising

fanpage : #Sanremo2022 Dopo l’annuncio di Sangiovanni tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, la compagna Giulia… - IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - team_world : Elisa, Rkomi, Irama, Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Sangiovanni, Emma, Achille Lauro…un cast eccezionale quello… - Wallee___ : RT @yleniaindenial1: quasi 2022 ma ancora non abbiamo indetto la settimana santa, senza lavorare/sessione esami)vita sociale, durante il fe… - chiarag94 : RT @see_lallero: #Sanremo2022 è salvo: Vessicchio c'è -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Beppe Vessicchio annuncia la sua presenza aBeppe Vessicchio , lo storico direttore d'orchestra nonché una delle presenze storiche sul palcoscenico dell'Ariston, è intervenuto al telefono a Non stop news su RTL 102.5 con Barbara ...Ieri è stata rivelata la lista dei 22 big che parteciperanno al Festival di. Francesco Monte si è infuriato per le scelte fatte dalla Rai Francesco Monte è un personaggio molto conosciuto nel mondo della televisione. Il suo esordio è avvenuto molti anni fa, nello ...Emma Marrone con un post Instagram ha esternato tutta la sua gioia per la partecipazione a Sanremo 2022. La dedica ai fan: "Sarete con me" ...Francesco Monte ha criticato la scelta di Sanremo di includere Ana Mena: "Ma non era il festival della canzone italiana?" ...