San Nicola e il “fratello più famoso” … Babbo Natale

C'è un Santo, forse non tra i più famosi in assoluto, ma sicuramente tra i più amati. Specialmente amato dai bambini. Lui è San Nicola, o Saint Nicholas o Samiklaus, Sinterclaus o Santa Claus. E sì proprio lui Santa Claus, ovvero Babbo Natale. Potremmo quasi dire che San Nicola ha un fratello più famoso…Babbo Natale. Samiklaus tra i bambiniNella tradizione italiana e anche cattolica il vescovo di Myra, protettore di Bari, viene ricordato e associato a Babbo Natale per un motivo ben specifico. È il Santo protettore dei bambini e delle fanciulle. La storia ci racconta che nasce nella Licia, l'attuale Turchia. Il suo abito rosso. La barba lunga e bianca e il fatto che i suoi miracoli sono legati a dei bambini l'ha reso ...

