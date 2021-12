Sampdoria-Lazio 0-1 LIVE: Zaccagni e Immobile impostano, Milinkovic-Savic segna (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Lazio si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Lazio 0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra Sampdoria e Lazio 3? Partenza aggressiva dei blucerchiati – I ragazzi di D’Aversa cercano di mettere in difficoltà la Lazio e nei primi tre minuti di giochi battono già il primo calcio d’angolo 7? Gol Milinkovic-Savic – Azione costruita da Immobile che pesca Zaccagni, il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3? Partenza aggressiva dei blucerchiati – I ragazzi di D’Aversa cercano di mettere in difficoltà lae nei primi tre minuti di giochi battono già il primo calcio d’angolo 7? Gol– Azione costruita dache pesca, il ...

Advertising

CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - LAMBERTOCORRAD1 : @SerieA @sampdoria @OfficialSSLazio Lazio - LALAZIOMIA : LIVE | Sampdoria-Lazio 0-1 (7’ Milinkovic) - rfutbol : Gol Lazio, Sampdoria 0-1 Lazio (min.7) #Sampdoria #Lazio #SerieA - rfutbol : Sampdoria 0-0 Lazio (min.7) #Sampdoria #Lazio #SerieA -