Salmone all’arancia | un secondo di pesce ricercato | ma facilissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè una vera sciccheria! Delicato, carnoso e tenero al contempo, si scioglie in bocca regalando al palato sensazioni indescrivibili. Scegliete solo e unicamente tranci difreschissimo e arance succose, possibilmente biologiche e prive di additivi chimici per garantirvi una resa genuina. L’aneto, spezia perfetta per questo tipo di preparazione, renderà il tutto profumatissimo. Facilissimo da realizzare, vi permette di offrire a ospiti e familiari un piatto sano e goloso, di altissima cucina, ma con il minimo sforzo. Presentatelo in pompa magna ad una cena di ritrovo, farete un figurone. Curiose di scoprire come procedere per sorprendere ancora tutti con le vostre arti culinarie? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta ...