Russia-Croazia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2021 (Di domenica 5 dicembre 2021) La Russia dovrà vedersela con la Croazia in occasione della finale della Coppa Davis 2021. Russi favoriti dal pronostico, considerando il talento dei tennisti presenti in roster e la loro continuità nel corso della stagione; riflettori puntati su Daniil Medvedev e Andrey Rublev, stelle del movimento russo e maggiori indiziati per sfidare Borna Gojo e Marin Cilic. I croati tentaranno di aggrapparsi al loro proverbiale orgoglio, tentando di replicare le gesta del 2018. La fame di vittorie della Russia, in definitiva, potrebbe però fare la differenza. La finale in questione andrà in scena oggi, domenica 5 dicembre, con inizio non prima delle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio); diretta televisiva offerta ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladovrà vedersela con lain occasione delladella. Russi favoriti dal pronostico, considerando il talento dei tennisti presenti in roster e la loro continuità nel corso della stagione; riflettori puntati su Daniil Medvedev e Andrey Rublev, stelle del movimento russo e maggiori indiziati per sfidare Borna Gojo e Marin Cilic. I croati tentaranno di aggrapparsi al loro proverbiale orgoglio, tentando di replicare le gesta del 2018. La fame di vittorie della, in definitiva, potrebbe però fare la differenza. Lain questione andrà in scena, domenica 5 dicembre, con inizio non prima delle ore 16.00 (primo singolare-secondo singolare-doppio);televisiva offerta ...

Advertising

Gazzetta_it : Coppa #Davis, Russia in finale domani con la Croazia. E #Medvedev provoca... - sportface2016 : #Tennis #CoppaDavis, oggi in tv #Russia-#Croazia: ecco come seguire la finale - zazoomblog : Russia - Croazia è la finale - #Russia #Croazia #finale - infoitsport : Coppa Davis 2021: in Russia o in Croazia il trofeo più ambito. La finale dell'edizione più lunga, con dilemmi sul f… - zazoomblog : Coppa Davis 2021: in Russia o in Croazia il trofeo più ambito. La finale dell’edizione più lunga con dilemmi sul fu… -