Rugby, TOP10 2021-2022: Valorugby-HBS Colorno 42-19. Gli emiliani rafforzano il secondo posto (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è disputato oggi il posticipo della nona ed ultima giornata del girone d’andata del TOP10 2021-2022 di Rugby: il ValoRugby ha battuto per 42-19 il Colorno ed ha rafforzato il secondo posto in classifica portandosi a quota 32, con un match da recuperare, a -10 dal Petrarca capolista e campione d’inverno. TABELLINOReggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 5 dicembre 2021PERONI TOP10 – IX giornataValoRugby Emilia v Rugby Colorno 42 -19 (28-5) Marcatori: p.t. 5’ meta tecnica (7-0), 7’ m. Colombo tr. Newton (14-0), 12’ m. Colombo tr. Newton (21-0), 15’ m. Buondonno A. (21-5), 40’ m. Castiglioni tr. Newton (28-5); s.t. 59’ m. Antl tr. Newton (35-5), 64’ m. Ferrara tr. ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è disputato oggi il posticipo della nona ed ultima giornata del girone d’andata deldi: il Valoha battuto per 42-19 iled ha rafforzato ilin classifica portandosi a quota 32, con un match da recuperare, a -10 dal Petrarca capolista e campione d’inverno. TABELLINOReggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 5 dicembrePERONI– IX giornataValoEmilia v42 -19 (28-5) Marcatori: p.t. 5’ meta tecnica (7-0), 7’ m. Colombo tr. Newton (14-0), 12’ m. Colombo tr. Newton (21-0), 15’ m. Buondonno A. (21-5), 40’ m. Castiglioni tr. Newton (28-5); s.t. 59’ m. Antl tr. Newton (35-5), 64’ m. Ferrara tr. ...

