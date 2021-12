Roma, Mourinho torna subito in Premier? C’è una panchina che lo aspetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Josè Mourinho potrebbe terminare anzitempo la sua avventura sulla panchina della Roma. Possibile ritorno in Premier? Josè Mourinho pronto a separarsi dalla Roma. Questa è la notizia che rimbalza dall’Inghilterra, più precisamente dal Daily Mirror, che vorrebbe lo Special One in procinto di lasciare la Capitale per fare ritorno in Premier League. La panchina indiziata è quella dell‘Everton, dove la posizione di Rafa Benitez è traballante dopo il brutto ko nel derby con il Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Josèpotrebbe terminare anzitempo la sua avventura sulladella. Possibile ritorno in? Josèpronto a separarsi dalla. Questa è la notizia che rimbalza dall’Inghilterra, più precisamente dal Daily Mirror, che vorrebbe lo Special One in procinto di lasciare la Capitale per fare ritorno inLeague. Laindiziata è quella dell‘Everton, dove la posizione di Rafa Benitez è traballante dopo il brutto ko nel derby con il Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

