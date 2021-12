Roma | Adrian ucciso a Primavalle | caccia agli assassini Al vaglio le telecamere

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sono al vo degli investigatori della Squadra Mobile dile immagini delledi zona dell'omicidio avvenuto ieri mattina a, in via Francesco Maria Greco, in zona. La ...

...degli investigatori della Squadra Mobile dile immagini delle telecamere di zona dell'omicidio avvenuto ieri mattina a, in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle. La vittima,...Freddato con tre colpi di pistola allo stomaco vicino alla cabina dell'ascensore, nell'androne del suo palazzo tra Torrevecchia e Primavalle, periferia ovest diPascu, pizzaiolo trentenne di origini romene, sabato mattina è morto così. E gli interrogativi su questo omicidio con il passare delle ore crescono, complice un passato difficile in cui ...Sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Roma le immagini delle telecamere di zona dell'omicidio avvenuto ieri mattina a Roma, in ...Un tremendo omicidio si è consumato a Roma, la vittima è Adrian Pascu, il giovane nel 2014 aveva raccontato la sua storia di rinascita in Tv.