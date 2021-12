Roberta Morise | chi è l’ex fidanzata di Carlo Conti | “Era diventato geloso e ossessivo”

(Di domenica 5 dicembre 2021)dirivela i motivi della rottura con il presentatore fiorentino, avvenuta oltre 8 anni fa.diconfessa le motivazioni che l’hanno allontanata dal conduttore toscano. La showgirl rilasciando un’ intervista al settimanale Chi non ha nascosto di esserci rimasta male su come è venuta a conoscenza del matrimonio dicon Francesca Vaccaro, con cui ha avuto il suo primo figlio, Matteo. Da allorasi era avvicinata a Luca Tognola, ma la loro storia d’amore è arrivata al capolinea nell’estate del 2019. A Gente infatti la ...

Advertising

NowOnWRUW : Roberta Morise - Piccolo ragazzo on Radio Italia of Cleveland -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Morise

Metropolitan Magazine

... e dal mondo della televisione Teresanna Pugliese, Paola Caruso, Imma Polese e Matteo Giordano del "Castello delle Cerimonie", la showgirl. 'L'esperienza di #citofonadifloramazza è ..., la splendida showgirl in uno scatto da togliere il fiato. Bellissima come sempre e super accattivante., la splendida showgirl riesce in ogni scatto a far parlare di sé. ...Roberta Morise, l’ex fidanzata di Carlo Conti rivela i motivi della rottura con il presentatore fiorentino, avvenuta oltre 8 anni fa. L’ex fidanzata di Carlo Conti, Roberta Morise confessa le ...Maria Nazionale è l'ultima ospite del salotto web “Citofona Di Flora Mazza” di Diego Di Flora e Maria Mazza, qui la ...