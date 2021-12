Rkomi al 72° Festival di Sanremo: il profilo del cantante (Di domenica 5 dicembre 2021) Con “Taxi Driver” è l’artista con l’album più ascoltato del 2021 su Spotify e il suo nuovo singolo “La coda del diavolo” feat. Elodie è già tra i brani più trasmessi dalle radio Il pop del futuro sbarca sul palco dell’Ariston: è di oggi l’annuncio della presenza di Rkomi tra gli artisti in gara al 72° Festival di Sanremo, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Classe 1994, Rkomi comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo avere guadagnato una grande fama e credibilità nella scena rap italiana (tanto che il suo primo album ufficiale, Io in Terra, avrà come produttore artistico una leggenda come Marracash), prosegue il suo percorso evolutivo e di scoperta della musica appassionandosi al rock e alla canzone italiana. Intraprende quindi un percorso di studio e approfondimento che lo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 dicembre 2021) Con “Taxi Driver” è l’artista con l’album più ascoltato del 2021 su Spotify e il suo nuovo singolo “La coda del diavolo” feat. Elodie è già tra i brani più trasmessi dalle radio Il pop del futuro sbarca sul palco dell’Ariston: è di oggi l’annuncio della presenza ditra gli artisti in gara al 72°di, in programma dall’1 al 5 febbraio 2022. Classe 1994,comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo avere guadagnato una grande fama e credibilità nella scena rap italiana (tanto che il suo primo album ufficiale, Io in Terra, avrà come produttore artistico una leggenda come Marracash), prosegue il suo percorso evolutivo e di scoperta della musica appassionandosi al rock e alla canzone italiana. Intraprende quindi un percorso di studio e approfondimento che lo ...

