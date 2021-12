Riunione in Prefettura sulle misure anti-covid: occhio ai trasporti in vista delle festività (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio odierno, a poche ore dall’avvio del “Piano di controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, previsto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172 per fronteggiare gli aumenti dei contagi, si è svolta in Prefettura una Riunione tenuta dal Prefetto alla presenza del Sindaco del Comune di Benevento, del Questore e dei rappresentanti dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In particolare, sono stati messi a punto gli ultimi dettagli operativi afferenti ai servizi previsti dal suddetto piano di controllo sul rispetto dell’obbligo del possesso e dell’esibizione del green pass. I servizi vedranno il concorso di tutte le Forze di Polizia e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio odierno, a poche ore dall’avvio del “Piano di controlli relativi al rispettodisposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da-19”, previsto dal Decreto Legge 26 novembre 2021, n.172 per fronteggiare gli aumenti dei contagi, si è svolta inunatenuta dal Prefetto alla presenza del Sindaco del Comune di Benevento, del Questore e dei rappresentdei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In particolare, sono stati messi a punto gli ultimi dettagli operativi afferenti ai servizi previsti dal suddetto piano di controllo sul rispetto dell’obbligo del possesso e dell’esibizione del green pass. I servizi vedranno il concorso di tutte le Forze di Polizia e ...

