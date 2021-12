Riforma Irpef, le simulazioni: 950 euro di risparmi per chi ha 40mila euro di reddito, meno di 100 per chi ne guadagna 24mila (Di domenica 5 dicembre 2021) La Riforma dell’Irpef in partenza il prossimo anno garantirà i maggiori risparmi a chi guadagna 40mila euro l’anno: i contribuenti in questa fascia pagheranno circa 945 euro di imposta in meno, pari a 78 al mese. Il lavoratore dipendente medio, che stando ai dati del Tesoro dichiara 24mila euro se ha un contratto stabile, dovrà invece accontentarsi di meno di 98 euro l’anno, 8 al mese. E i redditi da 28-29mila euro non godranno praticamente di alcun beneficio. Al contrario avrà uno sconto di 270 euro chi dichiara 75mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladell’in partenza il prossimo anno garantirà i maggioria chil’anno: i contribuenti in questa fascia pagheranno circa 945di imposta in, pari a 78 al mese. Il lavoratore dipendente medio, che stando ai dati del Tesoro dichiarase ha un contratto stabile, dovrà invece accontentarsi didi 98l’anno, 8 al mese. E i redditi da 28-29milanon godranno praticamente di alcun beneficio. Al contrario avrà uno sconto di 270chi dichiara 75mila ...

Advertising

adrianobiondi : Credetemi, stiamo facendo molta fatica (eufemismo) a trovare parlamentari che pubblicamente si espongano 'contro' q… - petergomezblog : Riforma Irpef, l’intesa di maggioranza avvantaggia soprattutto i (pochi) con redditi intorno a 50mila euro. Briciol… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Riforma Irpef, la sottosegretaria Guerra: “La distribuzione dei risparmi mi preoccupa. Non vedo necessità di tagliare… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Riforma Irpef, le simulazioni: 950 euro di risparmi per chi ha 40mila euro di reddito, meno di 100 per chi ne guadagna… - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Riforma Irpef, le simulazioni: 950 euro di risparmi per chi ha 40mila euro di reddito, meno di 100 per chi ne guadagna… -