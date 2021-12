Rifiuti, Gualtieri e Zingaretti in cerca di una discarica per Roma. Rispunta l’ipotesi della provincia con Magliano Romano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma con le sue 4.600 tonnellate di Rifiuti giornalieri, di cui 2.600 di indifferenziato, ha bisogno di una discarica. È stato questo il leit motive negli ultimi cinque anni, quando in Campidoglio governava Virginia Raggi. Il sindaco intanto è cambiato ma la mole di Rifiuti che produce la città è la stessa. Così il nuovo inquilino di Palazzo Senatorio, Roberto Gualtieri, in attesa di realizzare gli obiettivi fissati sulla raccolta differenziata, una discarica di servizio deve trovarla; e in tempi rapidi, se vuole tenere pulita la città e non far lievitare ulteriormente le tasse a carico dei residenti. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che pure ha promesso sostegno a Roma, sta cercando di collaborare e ha dato un’accelerata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)con le sue 4.600 tonnellate digiornalieri, di cui 2.600 di indifferenziato, ha bisogno di una. È stato questo il leit motive negli ultimi cinque anni, quando in Campidoglio governava Virginia Raggi. Il sindaco intanto è cambiato ma la mole diche produce la città è la stessa. Così il nuovo inquilino di Palazzo Senatorio, Roberto, in attesa di realizzare gli obiettivi fissati sulla raccolta differenziata, unadi servizio deve trovarla; e in tempi rapidi, se vuole tenere pulita la città e non far lievitare ulteriormente le tasse a carico dei residenti. Il governatore del Lazio, Nicola, che pure ha promesso sostegno a, stando di collaborare e ha dato un’accelerata ...

Barbara68545184 : RT @fattoquotidiano: Rifiuti, Gualtieri e Zingaretti in cerca di una discarica per Roma. Rispunta l’ipotesi della provincia con Magliano Ro… - fattoquotidiano : Rifiuti, Gualtieri e Zingaretti in cerca di una discarica per Roma. Rispunta l’ipotesi della provincia con Magliano… - massimo_fares : RT @pieroomega2: #NessunoTocchiVirginia L'incapace #Gualtieri ha messo a punto un piano contro gli allagamenti, che se la gioca con quello… - LemmeVincenzo : RT @erretti42: La città è@sommersa dai rifiuti , ma siccome c’è Gualtieri Zingaretti ha le allucinazioni. Vil razza dannata - carlo112244 : RT @Paolo__Ferrara: L’operazione “stura tombini”, fa acqua da tutte le parti. Prima il mancato risultato della raccolta rifiuti e ora il n… -