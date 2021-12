Rifiuti e strade sporche, Zingaretti nomina un commissario per Latina, non per Roma (Di domenica 5 dicembre 2021) La giunta regionale del Lazio ha nominato un commissario per far fronte all’emergenza Rifiuti a Latina. Per Roma, niente commissariamento. La Regione Lazio ha nominato un commissario straordinario per l’emergenza Rifiuti per quanto riguarda la provincia di Latina. La Giunta, al cui vertice vi è Nicola Zingaretti, ha nominato come commissario straordinario per l’emergenza Rifiuti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 5 dicembre 2021) La giunta regionale del Lazio hato unper far fronte all’emergenza. Per, niente commissariamento. La Regione Lazio hato unstraordinario per l’emergenzaper quanto riguarda la provincia di. La Giunta, al cui vertice vi è Nicola, hato comestraordinario per l’emergenzaL'articolo proviene da Leggilo.org.

