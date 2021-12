Ricciardi | «Super Green pass anche sugli autobus e per lavorare | basta tamponi»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il professor Walter, consulente del ministero della Salute per l’emergenza Coronavirus, propone unper andare ae per salire sui trasporti pubblici. In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero,spiega la differenza tra l’Italia e paesi come l’Austria e la Germania: «Loro sono in condizioni disperate. C’è una scarsa copertura vaccinale, l’unica alternativa sono le chiusure. Per fortuna noi non siamo in questa condizione: abbiamo vaccinato molto di più e utilizzato ilper tempo e con saggezza. Possiamo permetterci di aspettare prima di prendere una decisione di questo tipo, che non può però essere esclusa. Ma è una ultima istanza. Prima vediamo se il...