Retroscena Ibrahimovic: lo strano episodio raccontato nell’autobiografia (Di domenica 5 dicembre 2021) Retroscena Ibrahimovic: indignato per il succo di frutta al minibar. Lo strano aneddoto raccontato da Ibra nella sua autobiografia Tra i tanti Retroscena curiosi emersi dall’ultima autobiografia (“Adrenalina“) di Zlatan Ibrahimovic ce n’è anche uno strambo sul suo periodo al Manchester United. IL SUCCO AL MINIBAR – «Tutti pensano allo United come a un top club, uno dei più ricchi e potenti del mondo e visto dall’esterno mi sembrava così. Una volta lì, invece, ho trovato una mentalità piccola e chiusa. Un giorno ero in hotel con la squadra prima di una partita. Avevo sete così ho aperto il mini-bar e ho preso un succo di frutta. Abbiamo giocato e poi siamo andati a casa. Passò del tempo. Arriva la mia busta paga. Di solito non la guardo. Lo faccio solo alla fine della stagione. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021): indignato per il succo di frutta al minibar. Loaneddotoda Ibra nella sua autobiografia Tra i tanticuriosi emersi dall’ultima autobiografia (“Adrenalina“) di Zlatance n’è anche uno strambo sul suo periodo al Manchester United. IL SUCCO AL MINIBAR – «Tutti pensano allo United come a un top club, uno dei più ricchi e potenti del mondo e visto dall’esterno mi sembrava così. Una volta lì, invece, ho trovato una mentalità piccola e chiusa. Un giorno ero in hotel con la squadra prima di una partita. Avevo sete così ho aperto il mini-bar e ho preso un succo di frutta. Abbiamo giocato e poi siamo andati a casa. Passò del tempo. Arriva la mia busta paga. Di solito non la guardo. Lo faccio solo alla fine della stagione. ...

Advertising

zazoomblog : Retroscena Ibrahimovic: lo strano episodio raccontato nell’autobiografia - #Retroscena #Ibrahimovic: #strano - Milannews24_com : Retroscena #Ibrahimovic: indignato per il succo di frutta al minibar - gilnar76 : Retroscena Ibrahimovic: indignato per il succo di frutta al minibar #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Retroscena Ibrahimovic: indignato per il succo di frutta al minibar - - MilanLiveIT : ??? Ibrahimovic racconta un episodio della sua carriera -