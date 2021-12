Restomod - E-Legend | l' officina che elettrifica i miti a quattro ruote

(Di domenica 5 dicembre 2021) E-AG è stata fondata nell'estate 2021 a Beilngries, Germania, con l'idea di produrre tributiti delle vetture da rally più iconiche del panorama motosportivo. Il progetto prevede, dopo l'attuale fase embrionale in cui si sta cercando di riunire un discreto numero di investitori, la messa su strada del primo prototipo denominato EL1, un'Audi Sportspinta da cuore elettrico cui far seguire una serie limitata di 30 unità. Nei mesi scorsi erano state annunciate anche la EL2 e la EL3: la prima potrebbe essere una emissioni zero della Lancia Stratos HF, mentre il secondo una reinterpretazione di un'altra regina a scelta tra Lancia Rally 037 o Delta S4 Stradale, Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2 o Renault 5 Maxi Turbo. Buone premesse. La società, il cui azionariato al momento è in fase di ...

La EL1 vuole essere la prima della serie di icone rally elettrificate pensate da E -(le altre sono Lancia Delta S4 Stradale , 037 e Stratos, Peugeot 205 Turbo 16 e Renault 5 Turbo). Sotto la carrozzeria, che mima la stragrande maggioranza degli stilemi propri dell'Audi Sport ...Nei mesi scorsi erano state annunciate anche la EL2 e la EL3: la prima potrebbe essere un... è stata fondata da Markus Holzinger che di E -è, ad oggi, anche presidente e Head of ...Una delle Corvette più iconiche, la C2, sta per rinascere con un'anima e un look completamente diverso. I ragazzi di American Legend Builds sono infatti al lavoro per cercare di unire la scocca di una ...Ecco la genesi (e il manifesto programmatico) di E-Legend, piccola realtà tedesca di restauri elettrificati che ha tutte le carte in regola per crescere bene ...