Restomod - E-Legend EL1 | l' Audi Sport Quattro rivive a batteria

La EL1 vuole essere la prima della serie di icone rally elettrificate pensate da E -(le altre sono Lancia Delta S4 Stradale , 037 e Stratos, Peugeot 205 Turbo 16 e Renault 5 Turbo). Sotto la carrozzeria, che mima la stragrande maggioranza degli stilemi propri dell'Audi Sport ...Nei mesi scorsi erano state annunciate anche la EL2 e la EL3: la prima potrebbe essere un... è stata fondata da Markus Holzinger che di E -è, ad oggi, anche presidente e Head of ...Una delle Corvette più iconiche, la C2, sta per rinascere con un'anima e un look completamente diverso. I ragazzi di American Legend Builds sono infatti al lavoro per cercare di unire la scocca di una ...Ecco la genesi (e il manifesto programmatico) di E-Legend, piccola realtà tedesca di restauri elettrificati che ha tutte le carte in regola per crescere bene ...