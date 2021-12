Renato Zero e quel grande spirito di adattamento: a LUI non riesce proprio a rinunziarvi – FOTO (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il grande cantautore romano mostra il suo lato poliedrico e regala un’esibizione inusuale. Renato Zero si conferma ancora una volta il camaleonte della musica italiana. E’ tornato sul palco mandando… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilcantautore romano mostra il suo lato poliedrico e regala un’esibizione inusuale.si conferma ancora una volta il camaleonte della musica italiana. E’ tornato sul palco mandando… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Renato Zero e quel grande spirito di adattamento: a LUI non riesce proprio a rinunziarvi – FOTO - #Renato #grande… - sonikmusicnet : Ora in onda: RENATO ZERO - PERIFERIA - anna30048679 : Amo Renato Zero e Lenny Kravitz, ammiro Nelson Mandela, mi trovo spesso d'accordo con Vladimir Luxuria, adoro Will… - Vitaspericolat1 : @barbarab1974 Se venisse fuori che i Sorcini non erano fans di Renato Zero?? Ma ma ma...... - Zerolandia : L’amicizia che unisce due grandi uomini, due GRANDI ARTISTI. Renato Zero e Claudio Baglioni @ Rome, Italy -