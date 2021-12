Renato Brunetta: "Stiamo studiando il tampone gratis per gli studenti" (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il green pass rafforzato è la nostra sicurezza. La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi e gli ultimi giapponesi rimasti a manifestare in qualche angolo di piazza italiana sono inseguiti dal vituperio delle genti, dal freddo e dalla solitudine”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. Per Brunetta, “la strategia è andare sopra il 90% di vaccinati con due dosi, limitare il più possibile il numero dei non vaccinati e, per chi non si immunizza, introdurre le restrizioni del nuovo decreto”. E alla domanda ‘Risolverete il problema degli studenti sopra i 12 anni costretti a pagarsi i tamponi per andare a scuola?’ risponde: “Per i più giovani si sta studiando il tampone gratuito. Ma intanto aver ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il green pass rafforzato è la nostra sicurezza. La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi e gli ultimi giapponesi rimasti a manifestare in qualche angolo di piazza italiana sono inseguiti dal vituperio delle genti, dal freddo e dalla solitudine”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Pubblica Amministrazione. Per, “la strategia è andare sopra il 90% di vaccinati con due dosi, limitare il più possibile il numero dei non vaccinati e, per chi non si immunizza, introdurre le restrizioni del nuovo decreto”. E alla domanda ‘Risolverete il problema deglisopra i 12 anni costretti a pagarsi i tamponi per andare a scuola?’ risponde: “Per i più giovani si stailgratuito. Ma intanto aver ...

