Regno Unito, il magazine The Banker premia Intesa Sanpaolo come “Bank of the year in Italy” (Di domenica 5 dicembre 2021) Intesa Sanpaolo ha nuovamente ricevuto il riconoscimento di “Bank of the year in Italy” da The Banker, testata del Gruppo Financial Times di riferimento per il settore, in occasione dei “Bank of the year Awards 2021”, premi attribuiti annualmente a livello globale dalla rivista britannica. Nell’assegnazione del premio, quest’anno, i giudici hanno dedicato particolare attenzione al ruolo svolto dalle banche nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa dalla pandemia, attività in cui Intesa Sanpaolo si è distinta. Hanno quindi valutato e premiato la capacità di essere leader nel soddisfare le esigenze dei clienti e più in generale dell’economia guardando al futuro. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021)ha nuovamente ricevuto il riconoscimento di “of thein” da The, testata del Gruppo Financial Times di riferimento per il settore, in occasione dei “of theAwards 2021”, premi attribuiti annualmente a livello globale dalla rivista britannica. Nell’assegnazione del premio, quest’anno, i giudici hanno dedicato particolare attenzione al ruolo svolto dalle banche nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa dalla pandemia, attività in cuisi è distinta. Hanno quindi valutato eto la capacità di essere leader nel soddisfare le esigenze dei clienti e più in generale dell’economia guardando al futuro. ...

