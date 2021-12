Reggiana-Fermana, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Reggiana-Fermana, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 17° giornata di campionato nel girone B di Serie C. Prima in classifica con 36 punti, in coabitazione con il Modena, la Reggiana di Aimo Diana, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Viterbese, si prepara a ricevere, tra le mura amiche del Mapei Stadium, per la 17° giornata di campionato nel girone B di Serie C, la Fermana di Giancarlo Riolfo che, invece, giunge in terra emiliana dalla reboante vittoria casalinga della settimana scorsa, per 3-0, contro l’Imolese. Visti i 18 punti che separano in classifica le due formazioni, è facile comprendere come le aspettative della vigilia vedano ovviamente favorita la squadra di casa che, desiderosa di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 17° giornata di campionato nel girone B diC. Prima in classifica con 36 punti, in coabitazione con il Modena, ladi Aimo Diana, reduce dal pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Viterbese, si prepara a ricevere, tra le mura amiche del Mapei Stadium, per la 17° giornata di campionato nel girone B diC, ladi Giancarlo Riolfo che, invece, giunge in terra emiliana dalla reboante vittoria casalinga della settimana scorsa, per 3-0, contro l’Imolese. Visti i 18 punti che separano in classifica le due, è facile comprendere come le aspettative della vigilia vedano ovviamente favorita la squadra di casa che, desiderosa di ...

