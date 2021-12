Real Madrid, infortunio Benzema: nuovi esami. Il punto in vista dell’Inter (Di domenica 5 dicembre 2021) L’infortunio di Karim Benzema dovrebbe, con ogni probabilità, fargli saltare la partita di Champions tra Real Madrid e Inter Uscito nel corso del primo tempo della partita di ieri, Karim Benzema non dovrebbe recuperare in tempo per la partita di Champions League tra Real Madrid e Inter. Come riporta AS, sono in programma domani ulteriori esami, ma la sua assenza è pressoché certa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) L’di Karimdovrebbe, con ogni probabilità, fargli saltare la partita di Champions trae Inter Uscito nel corso del primo tempo della partita di ieri, Karimnon dovrebbe recuperare in tempo per la partita di Champions League trae Inter. Come riporta AS, sono in programma domani ulteriori, ma la sua assenza è pressoché certa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

