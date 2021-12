Rating | l' Italia risale dopo 20 anni? Promosso i cittadini | bocciato lo Stato | l' analisi

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella notte tra venerdì e sabato, mentre le Borse americane chiudevano in rosso e le criptomonete sprofondavano, l'agenzia diFitch -20- hal'alzando il, il giudizio, del nostro Paese che è passato da "Bbb-" a "Bbb". Siamo lontanissimi dalla tripla "A" tedesca o austriaca, però è un'inversione di tendenza. Secondo la più piccola delle potenti agenzie americane "il Pilno crescerà quest' anno del 6,2% e l'anno prossimo del 4,3%". E la forte ripresa economicana ha effetto sui conti pubblici con una riduzione del deficit, mentre il debito calerà sotto il 154% del Pil entro la fine del 2021. In automatico verrebbe da dire che gran parte del merito di questa promozione va al governo Draghi, non ...

