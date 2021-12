Rai in lutto, l’amato attore delle serie tv è appena venuto a mancare (Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo del cinema e della televisione piangono la morte di un attore straordinario, che ha avuto un grande successo anche nel mondo del teatro. Infatti dopo la lunga lotta contro una grave malattia, si è spento nella giornata di ieri Antony Sher. #FOTO A FINE ARTICOLO L’attore lo scorso settembre aveva comunicato ai fan di lottare contro un cancro. Purtroppo la patologia era già in fase avanzata. Tre mesi dopo la diagnosi, l’attore si è spento. Antony Sher era nato il 14 giugno del 1949 a Città del Capo ed era molto apprezzato nel suo campo, e veniva considerato un attore e un autore importantissimo. Oltre alla recitazione, nel corso della sua carriera si era concentrato anche nel mondo dell’arte. Sher ha preso parte anche a film di successo, campioni di incassi ai botteghini. Andiamo quindi a ripercorrere la ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Il mondo del cinema e della televisione piangono la morte di unstraordinario, che ha avuto un grande successo anche nel mondo del teatro. Infatti dopo la lunga lotta contro una grave malattia, si è spento nella giornata di ieri Antony Sher. #FOTO A FINE ARTICOLO L’lo scorso settembre aveva comunicato ai fan di lottare contro un cancro. Purtroppo la patologia era già in fase avanzata. Tre mesi dopo la diagnosi, l’si è spento. Antony Sher era nato il 14 giugno del 1949 a Città del Capo ed era molto apprezzato nel suo campo, e veniva considerato une un autore importantissimo. Oltre alla recitazione, nel corso della sua carriera si era concentrato anche nel mondo dell’arte. Sher ha preso parte anche a film di successo, campioni di incassi ai botteghini. Andiamo quindi a ripercorrere la ...

