Quirinale | Gelmini | ' rispettare Mattarella | no toto nomi ma pensare prima a manovra'

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il Presidenteha espresso con chiarezza la sua posizione, noi ovviamente dobbiamoquello che è il suo punto di vista. Al tempo stesso dico che le forze politiche dovranno sicuramente trovare un accordo, ma oggi più che occuparci delcredo che gli italiani si aspettino una conversione rapida della". Lo ha affermato la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella, ospite di Sky Tg 24. "Poi certo -ha aggiunto- ci sarà il passaggio del, quella sarà una prova di maturità per tutte le forze politiche e credo che ci dovrà essere da parte di tutti la consapevolezza che il Presidente della Repubblica deve essere davvero una figura nella quale gli italiani si possano riconoscere, non deve ...

Lo ha affermato la ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, ospite di Sky Tg 24. "Poi certo -ha aggiunto- ci sarà il passaggio del Quirinale, quella sarà una prova di maturità per tutte le forze politiche e credo che ci dovrà essere da parte di tutti la consapevolezza che il Presidente della Repubblica deve essere davvero una figura nella quale gli italiani si possano riconoscere". E' chiaro che il Parlamento sarà chiamato a esprimere una posizione. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini su Rtl 102,5 durante la trasmissione 'Non stop news'.