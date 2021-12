Quirinale: Della Vedova, 'toto nomi indebolisce premier e Governo' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il totoQuirinale anticipato indebolisce il Governo e strumentalizza il premier, come si vede anche oggi. Altri due mesi vissuti così, nell'incertezza dei retroscena, finirebbero per danneggiare la ripresa italiana e la corsa al Pnrr con le riforme necessarie”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Ilanticipatoile strumentalizza il, come si vede anche oggi. Altri due mesi vissuti così, nell'incertezza dei retroscena, finirebbero per danneggiare la ripresa italiana e la corsa al Pnrr con le riforme necessarie”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto

Advertising

matteosalvinimi : Non è scritto da nessuna parte che il Presidente della Repubblica debba per forza essere vicino alla sinistra e al… - petergomezblog : Berlusconi al Quirinale? No, grazie – Firma la nostra petizione ai parlamentari della Repubblica… - ilriformista : Insolitamente, dal Quirinale è trapelato un certo stupore per le interpretazioni sul disegno di legge costituzional… - bellomio95 : Per il bene della collettività. - AlessandraZadro : RT @LaVeritaWeb: Nel giorno in cui il Cdm ratifica il Trattato del Quirinale, Parigi, alla faccia della cooperazione, chiude con Abu Dhabi… -