Quel malessere profondo della peggio gioventù (Di domenica 5 dicembre 2021) Cosa ne farà il mondo di una gioventù priva delle virtù che la rendono tale? Lo vediamo già adesso: essere giovani significa essere docile materia plastica su cui imprimere il sigillo dell’obbedienza, che domani renderà, da adulti, dei cittadini degni e responsabili. Questa, perlomeno, è l’opinione che il potere manifesta nei confronti dei suoi giovani sudditi, laddove tutti gli sforzi educativi profusi negli ultimi anni appaiono finalizzati a imprimere più che una formazione, un’abitudine all’accondiscendenza e alla rassegnazione. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Una gioventù allineata Se si pensa ai modelli di gioventù militante che a ridosso dell’epoca pandemica il mainstream ci ha proposto – a base di dreadlock e impermeabili gialli, con variazioni nostrane sott’olio – ci si rende ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 dicembre 2021) Cosa ne farà il mondo di unapriva delle virtù che la rendono tale? Lo vediamo già adesso: essere giovani significa essere docile materia plastica su cui imprimere il sigillo dell’obbedienza, che domani renderà, da adulti, dei cittadini degni e responsabili. Questa, perlomeno, è l’opinione che il potere manifesta nei confronti dei suoi giovani sudditi, laddove tutti gli sforzi educativi profusi negli ultimi anni appaiono finalizzati a imprimere più che una formazione, un’abitudine all’accondiscendenza e alla rassegnazione. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di novembre 2021 Unaallineata Se si pensa ai modelli dimilitante che a ridosso dell’epoca pandemica il mainstream ci ha proposto – a base di dreadlock e impermeabili gialli, con variazioni nostrane sott’olio – ci si rende ...

Advertising

JaffoTorino : RT @sonOfBeach222: Comunque mia figlia che mi vede da lontano e mi corre incontro per strada urlando 'il mio papà' ,batte tutto. E no,non s… - Ioebasta_17 : RT @sonOfBeach222: Comunque mia figlia che mi vede da lontano e mi corre incontro per strada urlando 'il mio papà' ,batte tutto. E no,non s… - megghybu : rinvangare un anno dopo il suo malessere che ha provato senza poter immagine neanche minimate cosa abbia passato, p… - lene1901 : RT @sonOfBeach222: Comunque mia figlia che mi vede da lontano e mi corre incontro per strada urlando 'il mio papà' ,batte tutto. E no,non s… - scazzofrenica : RT @sonOfBeach222: Comunque mia figlia che mi vede da lontano e mi corre incontro per strada urlando 'il mio papà' ,batte tutto. E no,non s… -