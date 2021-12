Quattro big in quattro punti: come stanno le pretendenti al titolo (Di domenica 5 dicembre 2021) Milano capitale, questo ha detto la sedicesima giornata. Milan primo, Inter seconda. Il Milan è ritornato capolista in solitaria, l'Inter prosegue nella sua straordinaria ascesa: quarta vittoria di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Milano capitale, questo ha detto la sedicesima giornata. Milan primo, Inter seconda. Il Milan è ritornato capolista in solitaria, l'Inter prosegue nella sua straordinaria ascesa: quarta vittoria di ...

Advertising

sportli26181512 : Quattro big in quattro punti: come stanno le pretendenti al titolo: Guida Milano, poi Napoli e irrompe l'Atalanta:… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Quattro big in quattro punti: come stanno le pretendenti al titolo. Il bilancio della volata #scudetto #SerieA https://t.c… - Gazzetta_it : Quattro big in quattro punti: come stanno le pretendenti al titolo. Il bilancio della volata #scudetto #SerieA - Salvato95551627 : RT @marafioti206: #NapoliAtalanta A vedere Napoli-Atalanta non vedo proprio come la Juve come possa arrivare tra le prime quattro,questi co… - dentronevico : un sacco triste per i fask e tanti altri artisti che meritavano molto di più che quei quattro gatti che stanno aven… -