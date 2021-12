Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo il superG di Lake Louise? Montepremi e cifre: assegno triplicato! (Di domenica 5 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto il superG di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca ha firmato una clamorosa tripletta sulle nevi canadesi: dopo le due discese libere di venerdì e sabato, l’azzurra ha giganteggiato anche nell’altra disciplina tecnica. Tre successi consecutivi nel giro di 48 ore, come soltanto le vere fuoriclasse sono capaci di fare. La Campionessa Olimpica di discesa ha così conquistato la sua 14ma vittoria in carriera (10 in discesa, 4 in superG) e si è portata a -2 dal record di successi per un’italiana detenuta da Deborah Compagnoni e Federica Brignone. Si tratta di risultati eccellenti dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che hanno anche un rilevante risvolto economico. Quanti soldi ha ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)ha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La bergamasca ha firmato una clamorosa tripletta sulle nevi canadesi: dopo le due discese libere di venerdì e sabato, l’azzurra ha giganteggiato anche nell’altra disciplina tecnica. Tre successi consecutivi nel giro di 48 ore, come soltanto le vere fuoriclasse sono capaci di fare. La Campionessa Olimpica di discesa ha così conquistato la sua 14ma vittoria in carriera (10 in discesa, 4 in) e si è portata a -2 dal record di successi per un’italiana detenuta da Deborah Compagnoni e Federica Brignone. Si tratta di risultati eccellenti dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che hanno anche un rilevante risvolto economico.ha ...

