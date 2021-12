Quanti milioni ha perso Lush, l’azienda felice senza social (Di domenica 5 dicembre 2021) l’azienda britannica di cosmetici Lush, fondata nel 1995 dall’imprenditore Mark Constantine e da sua moglie Mo, ha deciso di abbandonare i suoi account social ufficiali su Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. Una scelta fatta il 26 novembre, giorno del Black Friday, che è costata diversi milioni di dollari e che però è stata presa in serenità. . .a cura di il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 5 dicembre 2021)britannica di cosmetici, fondata nel 1995 dall’imprenditore Mark Constantine e da sua moglie Mo, ha deciso di abbandonare i suoi accountufficiali su Facebook, Instagram, TikTok e Snapchat. Una scelta fatta il 26 novembre, giorno del Black Friday, che è costata diversidi dollari e che però è stata presa in serenità. . .a cura di il Mattino di Sicilia.

Advertising

ffiiil32 : RT @atta0993: Ultime 4 partite Inter : Inter Shaktar 2-0 Venezia Inter 0-2 Inter Spezia 2-0 Roma Inter 0-3 Sapete quanti gol abbiamo subit… - OfficialForHum : Chissà quanti milioni di dollari servono per superare Alonso con l'Alfa Romeo. #SaudiArabianGP #JeddahPiangereGP - rosatoeu : Quanti milioni ha perso Lush, l'azienda felice senza social. L’azienda britannica di cosmetici Lush, fondata nel 19… - annauska1 : RT @atta0993: Ultime 4 partite Inter : Inter Shaktar 2-0 Venezia Inter 0-2 Inter Spezia 2-0 Roma Inter 0-3 Sapete quanti gol abbiamo subit… - orsobianco : @AndreaVallascas in india non sanno nemmeno quanti sono gli abitanti, ci sono milioni di persone 'invisibili'. gli… -