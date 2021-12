Qual è il Grande Giro più importante? Javier Guillen: “Vuelta subito dopo il Tour, il Giro d’Italia è solo più vecchio” (Di domenica 5 dicembre 2021) La rivalità tra i tre Grandi Giri è sempre molto accesa. Le corse a tappe di tre settimane rivestono un ruolo cruciale nell’universo ciclistico e attorno a questi appuntamenti di primissimo piano ruota la programmazione dei calendari dei vari corridori. Il Tour de France è da sempre considerato il più prestigioso e importante, il Giro d’Italia si è da sempre preso il ruolo di comprimario e la Vuelta di Spagna ha cercato di ritagliarsi il suo spazio. Negli ultimi anni, però, l’evento in terra iberica è cresciuto in maniera rilevante, grazie alla scelta di percorsi impegnativi e a un parterre sempre più di spicco. La Corsa Rosa rischia di subire il sorpasso e su questo punto si è soffermato anche Javier Guillen, direttore della Vuelta a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) La rivalità tra i tre Grandi Giri è sempre molto accesa. Le corse a tappe di tre settimane rivestono un ruolo cruciale nell’universo ciclistico e attorno a questi appuntamenti di primissimo piano ruota la programmazione dei calendari dei vari corridori. Ilde France è da sempre considerato il più prestigioso e, ilsi è da sempre preso il ruolo di comprimario e ladi Spagna ha cercato di ritagliarsi il suo spazio. Negli ultimi anni, però, l’evento in terra iberica è cresciuto in maniera rilevante, grazie alla scelta di percorsi impegnativi e a un parterre sempre più di spicco. La Corsa Rosa rischia di subire il sorpasso e su questo punto si è soffermato anche, direttore dellaa ...

