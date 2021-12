Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

Advertising

TeleAppula : #Maltempo: #allerta #meteo, piogge e venti forti al centrosud #Basilicata #Notizie - zazoomblog : Puglia maltempo: domenica di allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo - #Puglia… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: domenica di allerta per vento fino a burrasca - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta vento codice giallo per il Salento in mattinata Protezione civile previsioni meteo -… - IlMattinoFoggia : RT @MeteOnePB: ?? #maltempo su #puglia e #basilicata con piogge e #neve sull'appennino. migliora da stasera ma scendono le temperature #met… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia maltempo

... ma anche per parte di Campania,e Sicilia, mentre la Basilicata sarà per tutta la giornata ... Il "picco" diè previsto proprio a ridosso dell'Immacolata , che sarà imbiancata da ...... nonché tutta la, valida dalla mezzanotte del 5 dicembre e per 24 ore. In arrivo raffiche da forti a burrasca dai quadranti occidentali. Ilproseguirà anche nei prossimi giorni tra ...Maltempo: allerta arancione in Basilicata. Temporali e venti di burrasca anche in Sicilia. Una perturbazione atlantica, con il suo centro d’azione in movimento verso le regioni meridionali italiane, m ...Prosegue l'ondata di maltempo che sta colpendo l'intero belpaese, in particolar modo le sue regioni meridionali. Dopo un fine settimana di incertezza, ecco che la nuova settimana non inizia nel miglio ...