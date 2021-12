Psg, Leonardo lascia a fine stagione? Il motivo della possibile rottura (Di domenica 5 dicembre 2021) Leonardo Psg: il dirigente potrebbe terminare la sua avventura a fine stagione. Ecco il motivo della possibile separazione Leonardo-Psg: prove di addio. Questa è la situazione delicata sotto la Tour Eiffel. Secondo Le 10 sport, infatti, il dirigente starebbe pensando di lasciare a giugno per una serie di motivi, tra cui uno in particolare. Il Psg starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panchina, una scelta che non piace al dirigente brasiliano che quindi, in caso di arrivo di Zizou, mollerebbe la presa. L’ex rossonero è ormai ai ferri corti con il suo club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)Psg: il dirigente potrebbe terminare la sua avventura a. Ecco ilseparazione-Psg: prove di addio. Questa è la situazione delicata sotto la Tour Eiffel. Secondo Le 10 sport, infatti, il dirigente starebbe pensando dire a giugno per una serie di motivi, tra cui uno in particolare. Il Psg starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panchina, una scelta che non piace al dirigente brasiliano che quindi, in caso di arrivo di Zizou, mollerebbe la presa. L’ex rossonero è ormai ai ferri corti con il suo club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

