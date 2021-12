Prugne secche, una magia in tavola: quando mangiarle per perdere peso, studio rivoluzionario (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrivano le feste, prima il Natale e poi i bagordi di Capodanno: insomma, arriva il periodo più tosto in assoluto per chi tiene alla propria linea ma non vuole rinunciare a vizi e piaceri. Ma ecco piovere a fagiuolo un nuovo studio, riportato da Study Finds e rilanciato da Dagospia, che dà conto di una sorprendente scoperta. Esiste infatti uno spuntino in grado di tenere sotto controllo appetito e forma fisica: le Prugne. Si legge infatti su Dagospia: "I ricercatori dell'Università di Liverpool hanno scoperto che mangiare un numero maggiore di Prugne ha aiutato un gruppo di persone a dieta a controllare meglio il loro appetito, consumare meno calorie e persino perdere leggermente più peso rispetto a chi sceglie altri snack. Il test è stato condotto su un periodo di 12 settimane". Dunque le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrivano le feste, prima il Natale e poi i bagordi di Capodanno: insomma, arriva il periodo più tosto in assoluto per chi tiene alla propria linea ma non vuole rinunciare a vizi e piaceri. Ma ecco piovere a fagiuolo un nuovo, riportato da Study Finds e rilanciato da Dagospia, che dà conto di una sorprendente scoperta. Esiste infatti uno spuntino in grado di tenere sotto controllo appetito e forma fisica: le. Si legge infatti su Dagospia: "I ricercatori dell'Università di Liverpool hanno scoperto che mangiare un numero maggiore diha aiutato un gruppo di persone a dieta a controllare meglio il loro appetito, consumare meno calorie e persinoleggermente piùrispetto a chi sceglie altri snack. Il test è stato condotto su un periodo di 12 settimane". Dunque le ...

Advertising

ALFO100897 : RT @corte_dc: Il grido di dolore? Dove? Nel cesso! Colon irritabile e stipsi faticosa? Prugne secche senza nocciolo. - corte_dc : Il grido di dolore? Dove? Nel cesso! Colon irritabile e stipsi faticosa? Prugne secche senza nocciolo. - MirPaolucci : RT @Defcon1979: Sin da bambina amo le mele cotte, le prugne secche, le caramelle orzo e miele e l'idrolitina. Non ho paura di invecchiare,… - __Hubble__ : RT @Defcon1979: Sin da bambina amo le mele cotte, le prugne secche, le caramelle orzo e miele e l'idrolitina. Non ho paura di invecchiare,… - VirnaBalanzin : RT @Defcon1979: Sin da bambina amo le mele cotte, le prugne secche, le caramelle orzo e miele e l'idrolitina. Non ho paura di invecchiare,… -