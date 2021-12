Pro Vercelli-Triestina | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo il mezzo passo falso contro la Pro Patria, lavuole tornare a vincere contro la Proper mantenere il quinto posto alle spalle delle fantastiche quattro. I padroni di casa, però, al momento sono fuori dalla zona playoff e vogliono porre fine al periodo nero che stanno affrontando. Pro, match che vale la 17esima giornata del Girone A diC, prenderà il via alle ore 14:30 di oggi allo stadio Silvio Piola di. Il momento delle due squadre Il momento no dei piemontesi sembra non finire più: la squadra di Scienza, infatti, viene da 3 sconfitte di fila, l’ultima domenica sul campo della capolista Padova (1-0) e non trova i 3 punti 7 giornate, dal 2-1 sulla Giana Erminio. 2 i pareggi da allora contro Pro Patria e AlbinoLeffe, ...

Oggi ci restano, tutte con fischio d'inizio alle ore 14.30, Giana Erminio Padova, Piacenza Lecco,Triestina, Renate Juventus U23 e Sudtirol Fiorenzuola. RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ ...Tutto pronto per il fischio d'inizio di- Triestina, partita della diciassettesima giornata del girone A di Serie C 2021/2022. Si gioca 14:30 di domenica 5 dicembre. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su ...Pro Vercelli in vantaggio a fine prima frazione con la rete di Ferrari, poi il pareggio di Repetto e l'espulsione di Samarxhi per fallo di reazione, cambiano il match la Pro. Il Lecco domina e va a se ...In gol, per i ragazzi di Gardano, Ferrari e Lofrano Il girone di ritorno si apre per la Pro Vercelli come si è concluso quello d’andata: con una sconfitta casalinga. I ragazzi di Gardano capitolano ...