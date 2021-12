Prima domenica senza Cuori, ci sarà la seconda stagione? (Di domenica 5 dicembre 2021) Prima domenica senza Cuori, la fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati che ha conquistato il pubblico di Rai1. Chi si piazzerà davanti alla tv questa sera non si ritroverà tra le corsie del nostro amato ospedale ma sul palco del teatro in memoria di Carla Fracci (che avrà il volto di Alessandra Mastronardi). Il film prenderà il posto della fiction che si è conclusa la scorsa settimana lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di un possibile ritorno per una seconda stagione. A dare speranza al pubblico è stato il regista Riccardo Donna che ha annunciato che la seconda stagione è già scritta e quindi che le avventure di Delia, Cesare e Alberto, i personaggi principali della serie, torneranno con nuove puntate e nuovi intrecci soprattutto per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 dicembre 2021), la fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati che ha conquistato il pubblico di Rai1. Chi si piazzerà davanti alla tv questa sera non si ritroverà tra le corsie del nostro amato ospedale ma sul palco del teatro in memoria di Carla Fracci (che avrà il volto di Alessandra Mastronardi). Il film prenderà il posto della fiction che si è conclusa la scorsa settimana lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa di un possibile ritorno per una. A dare speranza al pubblico è stato il regista Riccardo Donna che ha annunciato che laè già scritta e quindi che le avventure di Delia, Cesare e Alberto, i personaggi principali della serie, torneranno con nuove puntate e nuovi intrecci soprattutto per ...

