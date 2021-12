Presente il maggiordomo? Striscia ferocissima | il sosia di Claudio Baglioni | somiglianza pazzesca | Guarda

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nel mirino dila Notizia, nella puntata del tg satirico di sabato 4 dicembre e trasmessa ovviamente su Canale 5, ci finisce. Già il cantante sarebbe campione indiscusso di somiglianze. Lui infatti il protagonista del consueto servizio sui. E secondoce ne sarebbero tanti. Il primo: "C'è chi sostiene chesia la copia del Mago Silvan. Una differenza c'è: uno è mago...invece fa venire il magone". "Per altri invece il celebre cantante sarebbe uguale a Ridge di Beautiful, insomma il Beautiful italiano". E anche in questo caso il confronto in effetti è davvero curioso: c'è più di una affinità. "L'ultimaè straordinaria: Lurch, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Presente maggiordomo

Liberoquotidiano.it

Tali reliquie si conservano alnella Cattedrale di Sarzana; essa era stata portata da Costantinopoli a Roma da un certo Andrea,dell'imperatore Maurizio Tiberio. La testa del ...Sono stati riportati anche i nomi dei due: Piergiorgio Zanetti, che è ildel Santo ... Massiliano Strappetti, in sintesi, avrebbe persino fattoquale tecnica operatoria utilizzare ...voghera La storia non è nuova, l’avevamo già letta qualche anno fa nel catalogo di Mursia: “Le stanze buie”, romanzo d’esordio di Francesca Diotallevi, è però da poco tornato in libreria nella riedizi ...Mara Venier è l’indiscussa Signora della Domenica con il programma Domenica In che ogni settimana conquista milioni di italiani, gli stessi ...