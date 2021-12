Premio Mastercard Letteratura 2021 | Carlo Piersanti e Paolo Milone i vincitori

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sebastiano Nata, presidente del comitato direttivo: “L’unione tra arte e impegno civile è ciò che caratterizza il” ROMA ? Unire cultura e solidarietà: è questo lo spirito che anima il. Sia la cultura che la solidarietà, di fatto, si basano sulla condivisione di un bene. Ed ècon ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli) ad aggiudicarsi il. “Data l’alta qualità delle opere giunte in finale, la valutazione è stata complessa. Ognuno di noi ha espresso le proprie idee con forza, in modo articolato. Ha vinto un romanzo puro, su un sentimento d’amore fedele, oltre il tempo” afferma Emanuele Trevi, presidente della ...

E' Claudio Piersanti con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) ad aggiudicarsi ilLetteratura 2021, il nuovo riconoscimento per la narrativa italiana vicino a chi condivide la passione per i libri e per i progetti solidali. Mentre a Paolo Milone per L'arte di ...... Roma 2019), che ha suscitato apprezzamenti di critica e pubblico, segnalato dalla Società Dante Alighieri e in concorso alletterario2020, l'autore torna a dialogare con i lettori ...Sebastiano Nata, presidente del comitato direttivo: “L’unione tra arte e impegno civile è ciò che caratterizza il Premio Mastercard” ROMA ? Unire cultura ...E' Claudio Piersanti con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) ad aggiudicarsi il Premio Mastercard Letteratura 2021, il nuovo riconoscimento per la narrativa italiana vicino a chi condivide la passione p ...