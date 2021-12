Premier | vince lo United di Ronaldo Tris del Tottenham di Conte

(Di domenica 5 dicembre 2021) Seconda vittoria consecutiva per il Manchester. L'undici di Rangnick, dopo il 3 - 2 rifilato all'Arsenal, batte di misura il Crystal Palace di Vieira e sale momentaneamente in sesta posizione. ...

Seconda vittoria consecutiva per il Manchester United. L'undici di Rangnick, dopo il 3 - 2 rifilato all'Arsenal, batte di misura il Crystal Palace di Vieira e sale momentaneamente in sesta posizione. ...L'allenatore spagnolo nonin campionato da 8 partite ine per prendere una decisione a riguardo nella giornata di ieri è stata convocata un riunione d'emergenza. La parola definitiva ...L'undici di Rangnick si impone di misura contro il Crystal Palace di Vieira. Gli Spurs dominano e battono 3-0 il Norwich ...Il Tottenham batte 3-0 il Norwich e infila il terzo successo consecutivo, i Red Devils ringraziano Fred con il Crystal Palace ...