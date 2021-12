Premier League, tris del Tottenham al Norwich. Vince il Manchester Utd (Di domenica 5 dicembre 2021) Terza vittoria consecutiva per il Tottenham di Antonio Conte che si impone per 3-0 in casa contro il Norwich nella gara valida per la 15/ma giornata di Premier League. A segno Lucas Moura, Samchez e Son Hueng-Min. GLi Spurs salgono così al quinto posto con 25 punti. Vittoria anche del Manchester United (prima in panchina per il tecnico Ralf Rangnick) che batte 1-0 il Crystal Palace con rete di Fred. Pareggio 2-2 tra Leeds e Brentford Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Terza vittoria consecutiva per ildi Antonio Conte che si impone per 3-0 in casa contro ilnella gara valida per la 15/ma giornata di. A segno Lucas Moura, Samchez e Son Hueng-Min. GLi Spurs salgono così al quinto posto con 25 punti. Vittoria anche delUnited (prima in panchina per il tecnico Ralf Rangnick) che batte 1-0 il Crystal Palace con rete di Fred. Pareggio 2-2 tra Leeds e Brentford

