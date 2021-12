Preghiera della sera 5 Dicembre 2021: “Nella Tua luce vediamo la luce” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Nella Tua luce vediamo la luce”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto L'articolo proviene da La luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 5 dicembre 2021) “Tuala”. Con ladi oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto L'articolo proviene da Ladi Maria.

Advertising

Pontifex_it : Domani mi recherò a Cipro e Grecia per visitare le care popolazioni di quei Paesi, ricchi di storia, di spiritualit… - vaticannews_it : #5dicembre #live Visita di #PapaFrancesco al Reception and Identification Centre di Mytilene, e recita della Preghi… - BlackHole00009 : RT @GabriellaBargh1: ASCOLTA MADONNINA BELLA LA PREGHIERA DELLA VOLONTARIA AIUTA QUESTO POVERO CANE ANCHE LUI È UN FIGLIO TUO. ?????????????????????… - AntonioCarrabi1 : RT @SF_RL_Featuring: Ore 22 Santo Santo Rosario in Latino #RosarioSocialDeiBambini #BrigataSanMichele Al servizio della Madonna ???? UNISCITI… - pietrocautiero : RT @GabriellaBargh1: ASCOLTA MADONNINA BELLA LA PREGHIERA DELLA VOLONTARIA AIUTA QUESTO POVERO CANE ANCHE LUI È UN FIGLIO TUO. ?????????????????????… -